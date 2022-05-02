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Сомнолог назвала способы восстановиться после бессонной ночи

Сомнолог Шор предложила отказаться от поздних ужинов для улучшения сна

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Сомнолог и психолог назвали способы восстановиться после бессонной ночи и улучшить сон. Их слова приводит Metro.

«Всего одна ночь плохого сна может серьезно повлиять на уровень концентрации, скорость реакции, память и способность мозга сохранять и извлекать информацию», — объяснила сомнолог Ханна Шор.

После бессонной ночи Шор рекомендует не переживать из-за плохого сна, поскольку стресс усугубляет состояние. Затем сомнолог предлагает заняться налаживанием режима сна: выбрать время отхода ко сну и время пробуждения. Специалист отметила, что для улучшения сна стоит отказаться от поздних ужинов, алкоголя и использования телефона по вечерам.

Чтобы справиться с усталостью после плохого сна, сомнолог советует выпить немного кофе и прогуляться. Также могут помочь физические упражнения: усталость от движения будет способствовать быстрому засыпанию.

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Психолог и нутрициолог Наоми Ньюман-Бейнарт обратила внимание на то, что зачастую у человека нет возможности переключиться после трудного дня, и вместо того, чтобы дать себе время расслабиться, он сразу же ложится в кровать. Специалист также предложила не досыпать в выходные, а стараться соблюдать режим и ставить будильник на привычное время.

Ранее сообщалось, что врач-невролог, кандидат медицинских наук, специалист клиники «Источник» Ольга Потасеева в статье для издания «Доктор Питер» связала бессонницу с рядом опасных заболеваний. По ее словам, нарушение сна может указывать на болезнь Паркинсона, перенесенный инсульт или другие проблемы со здоровьем.

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Евгения Черкасова
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