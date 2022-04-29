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Бессонницу связали с рядом опасных заболеваний

Врач Потасеева: бессонница может указывать на болезнь Паркинсона или перенесенный инсульт

Фото: Shutterstock

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, специалист клиники «Источник» Ольга Потасеева в статье для издания «Доктор Питер» связала бессонницу с рядом опасных заболеваний. По ее словам, нарушение сна может указывать на болезнь Паркинсона, перенесенный инсульт или другие проблемы со здоровьем.

По словам невролога, бессонница может оказаться симптомом многих опасных заболеваний, в том числе перенесенного инсульта, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, простатита или недержания мочи, сердечно-сосудистых патологий или ишемической болезни сердца, артроза, ревматоидного артрита, депрессивных или панических расстройств.

Кроме того, по мнению медика, нарушение сна может быть связано с болевыми синдромами при неврологических заболеваниях, болезнях костно-мышечной системы — например, при проблемах с позвоночником или поражении периферических нервов. Также, продолжает Потасеева, эта симптоматика может наблюдаться при так называемом синдроме «беспокойных ног», когда пациент ощущает болезненный дискомфорт в виде «ползания мурашек» и периодически двигает ногами в процессе засыпания.

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Хроническая обструктивная болезнь легких тоже может быть связана с бессонницей, утверждает невролог. В этом случае может возникнуть расстройство дыхания — обструктивное апноэ. В результате этого нарушения концентрация кислорода в крови падает, активируется работа головного мозга и наступает пробуждение. «При длительном нарушении сна не стоит игнорировать симптомы и заниматься самолечением. Лучше обратиться к специалисту, который определит основную причину бессонницы и назначит необходимое лечение. Ночной храп или апноэ также являются поводом записаться к сомнологу», — уточнила Потасеева.

Ранее клинический психолог и сомнолог Майкл Дж. Бреус рассказал о причинах зависимости от сна и желания как можно дольше оставаться в постели. Он также объяснил, почему постоянная сонливость может быть симптомом депрессии.

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Юлия Кальницкая
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