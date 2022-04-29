Психолог рассказал о причинах зависимости от сна и назвал способ ее побороть

Психолог Бреус: постоянная сонливость может быть признаком депрессии

Клинический психолог и сомнолог Майкл Дж. Бреус рассказал о причинах зависимости от сна и желания как можно дольше оставаться в постели. Он объяснил, почему постоянная сонливость может быть симптомом депрессии, и назвал способы побороть ее в статье для Psychology Today.

«У вас когда-нибудь было утро, когда вы просто не хотели вставать с постели? У каждого было такое утро», — иронично заметил сомнолог. По его мнению, сон действительно является важным жизненным процессом, однако его переизбыток может быть так же вреден для организма, как и недосып. «Для некоторых людей опора на комфорт во сне может стать навязчивой и даже похожей на зависимость», — сообщил он.

Несмотря на то что зависимость от пребывания в постели не является реальным заболеванием, тем не менее ей подвержены многие люди. «Если вы чувствуете, что зависимы от сна, или изо всех сил пытаетесь выспаться, это может быть признаком другой серьезной проблемы», — предупредил Бреус.

По его словам, чрезмерная дневная сонливость возникает не только из-за употребления алкоголя, еды перед сном или отсутствия режима, но также может сигнализировать о психических расстройствах, например гиперсомнии (избыточность в продолжении сна) или клиномании (склонность к лежанию в постели). Бреус сообщил, что сонливость зачастую проявляется как один из симптомов депрессии. «Многие люди, страдающие психическими расстройствами, такими как депрессия и тревога, обнаруживают, что не высыпаются или не могут встать с постели по утрам», — отметил он.

Если у человека имеются проблемы со сном, то специалист рекомендует для начала прибегнуть к натуральным снотворным, таким как ромашка, корень валерианы или лаванда. Но если это не помогает, а проблема не исчезает на протяжении длительного времени, Бреус настоятельно советует обратиться за помощью к врачу.

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