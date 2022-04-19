Психолог назвала оптимальное количество спорта для похудения

Психолог Вуртман: физические упражнения предотвращают появление лишнего веса

Психолог Джудит Вуртман рассказала, сколько необходимо заниматься спортом, чтобы похудеть. Об этом она сообщила в статье для Psychology Today.

Вуртман объясняет, что достаточный уровень физической активности не только предотвращает появление лишнего веса, но и делает человека более сфокусированным и готовым решать интеллектуальные задачи. «Польза физических упражнений для общего состояния здоровья и психического благополучия хорошо известна тем, кто регулярно занимается спортом. Когда физические упражнения не получается делать из-за травмы, погоды, времени, работы или семейных обязанностей, после их отсутствия появляется чувство вялости, плохой сон и усиливается стресс», — объясняет психолог.

Как отмечает Вуртман, назвать оптимальное количество времени, необходимого для занятий спортом, достаточно сложно. Исследователи центра Mayo Clinic рекомендуют уделять на упражнения минимум 30 минут в день, а Американский колледж спортивной медицины — от 150 до 200 минут в неделю. Психолог подчеркивает, что каждый человек должен самостоятельно определять время исходя из своих целей.

Для тех, кто желает сбросить лишний вес, по мнению Вуртман, спорт не является панацеей. По ее словам, гораздо эффективнее придерживаться диеты, а не изнурять тело высокоинтенсивными упражнениями. «Игра в гольф не расходует достаточно калорий, чтобы компенсировать обед, состоящий из чизбургера и картофеля фри. Сколько бы ни бегала моя такса, она не похудеет, если я буду кормить ее каждый раз, когда она просит. В исследованиях, в результате которых у испытуемых произошла потеря веса с помощью упражнений, им предлагалось следовать плану диеты и не разрешалось вознаграждать себя пончиками после утренней тренировки», — иронически заметила психолог.

Вуртман отмечает, что уровень физической активности зависит от образа жизни человека, места проживания и даже круга общения. «Время на упражнения могут увеличиться, например, если человек присоединился к группе по интересам, которая совместно ходит на прогулки. Или, когда человек завел собаку, то ежедневные выходы с ней заметно повышают активность. Ни один из этих людей не считал себя тренирующимся, но оба сказали мне, что в результате потеряли несколько килограммов», — объяснила она.

Психолог заключает, что физическая активность без соблюдения диеты не способствует похудению, и порекомендовала тем, кто стремится похудеть, индивидуально устанавливать норму упражнений и стараться сделать образ жизни более активным.

Ранее диетолог назвал простые правила для похудения. Он посоветовал исключить углеводы после четырех часов дня.