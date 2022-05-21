В Италии предупредили об опасности возникновения «продовольственной войны»

Глава МИД Италии призвал Россию создать защищенные коридоры для поставки зерна из Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил об опасности возникновения «продовольственной войны» на фоне ситуации на Украине. Его слова приводит газета La Stampa.

Глава МИД уточнил, что подобный конфликт возможен из-за сохранения проблем с поставками украинского зерна. По его мнению, преодолеть дефицит пшеницы можно при помощи создания защищенных коридоров для транспортировки зерновых по Черному морю, в связи с чем министр призвал российскую сторону к сотрудничеству при решении данного вопроса.

В мае стал известно, что Великобритания и Турция договорились о совместной работе над разблокировкой «жизненно важных маршрутов» поставки украинского зерна. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон подчеркнул, что крайне озабочен продолжающимся конфликтом на Украине и его негативными последствиями для всего мира.

Ранее в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) сообщили об угрозе «катастрофического голода» в Афганистане, Сирии, Йемене и других странах из-за кризиса на Украине. Всего продовольственная проблема может затронуть 44 миллиона человек в 38 странах.