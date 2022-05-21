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Джонсон и Эрдоган договорились о совместной работе по поставкам зерна с Украины

Джонсон и Эрдоган договорились о сотрудничестве в разблокировке поставок украинского зерна
Борис Джонсон и Реджеп Тайип Эрдоган

Борис Джонсон и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Christian Hartmann/ Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе над разблокировкой поставок зерна с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное британским правительством коммюнике.

«Премьер-министр приветствовал ведущую роль Турции в разрешении кризиса, они договорились совместно работать над тем, чтобы разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна и ослабить повышение мировых цен на продовольствие», — говорится в документе.

Эрдоган и Джонсон выразили озабоченность продолжающимся конфликтом на Украине и его дестабилизирующими последствиями не только для евроатлантического региона, но и для всего мира.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины. В переговорах по этому вопросу приняла участие Турция. Страна готова помогать в разминировании портов и обеспечении морского судоходства.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) предупредили: если поставки зерна не попадут на мировой рынок, то Украину настигнут еще большие экономические проблемы, а в странах Африки и Ближнего Востока наступит голод.

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Марина Совина
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