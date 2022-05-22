В США обвинили Турцию в нарушении трансатлантического единства по России

Экс-советник Госдепа Филлипс обвинил Турцию в разрушении «западного консенсуса» по России

Турция стала ненадежным союзником США, разрушив трансатлантическое единство в попытке наказать Россию за проведение спецоперации на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс (David L. Phillips) в статье для журнала The National Interest.

Он пояснил, что администрация президента США Джо Байдена проделала безупречную работу для западного консенсуса в вопросе реакции на российскую спецоперацию. Однако, подчеркнул Филлипс, Анкара отказалась присоединиться к многосторонним санкциям в отношении Москвы. Кроме того, Турция отказывается присоединиться к членам НАТО, которые снабжают Украину военной техникой.

По мнению экс-советника, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы усилить свое влияние в регионе и получить экономические выгоды. Филлипс отметил, что турецкий лидер сосредоточен на поддержании экономических отношений с Россией, поскольку для Анкары важную роль играют поставки энергоресурсов, экспорт фруктов и овощей, туризм, а также строительство АЭС «Аккую».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.