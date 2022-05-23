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Названы выгодоприобретатели в США от спецоперации на Украине

Глава S4 Capital Соррелл назвал технологических гигантов бенефициарами событий на Украине

Фото: Jorge Silva / Reuters

Основатель и глава маркетинговой компании S4 Capital Мартин Соррелл в интервью CNBC назвал главных выгодоприобретателей в США и американской экономике от российской спецоперации на Украине.

Среди главных бенефициаров очередного глобального кризиса, вызванного подорожанием топлива и разрывом логистических цепочек, окажутся технологические гиганты, такие как Google, Meta (признана в России экстремистской организацией) и Amazon, считает Соррелл.

По его мнению, решающую роль для компаний окажут их системы кибербезопасности, о которых они любят много говорить и которые будут особенно востребованы властями в условиях вооруженного конфликта на Украине.

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В частности, правительства и IT-компании смогут использовать облачные технологии в рамках разворачивающейся кибервойны. При этом Соррелл считает низким риск повторного схлопывания «пузыря доткомов», уже случавшегося в начале 2000-х годов из-за слишком большой переоценки инвесторами акций технологических компаний.

Глава S4 Capital апеллирует к тому, что за последние недели котировки акций многих технологических компаний уже просели из-за повышения ставок на рынке, роста привлекательности инструментов с фиксированной доходностью и опасений инвесторов о глобальной рецессии.

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Платон Щукин
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