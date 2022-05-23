Украину обвинили в применении однотонной бомбы против жителей села в ДНР

В НМ ЛНР обвинили Украину в применении однотонной бомбы против жителей села Яцковка в ДНР

В марте украинская авиация в ходе отступления применила однотонную авиабомбу против мирных жителей села Яцковка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил офицер 208-го полка Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), пишет РИА Новости.

Военнослужащий НМ ЛНР показал глубокую воронку от авиабомбы в селе, находящемся неподалеку от границы с Харьковской областью, и обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нанесении удара по жителям населенного пункта. По его словам, в результате падения снаряда погибли шесть человек, были разрушены несколько домов и церковь.

«Вот это бомбила украинская авиация. Они (украинские военные — прим. "Ленты.ру") были напуганы, что наступают Вооруженные силы России, и думали, что они сюда зашли. Оказалось, что не было и бомбили свое собственное население, которое находилось в Яцковке», — заявил офицер НМ ЛНР.

Ранее сообщалось, что двое жителей города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) получили ранения в результате массированного артиллерийского обстрела населенного пункта со стороны украинских войск. Отмечается, что также были повреждены свыше 100 квартир, полностью уничтожен частный дом и продуктовый киоск и повреждена линия электропередач.