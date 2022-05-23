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Девушка установила камеру у дома и сделала неприятное открытие

Пользовательница Reddit установила камеру у дома и узнала, что сосед подглядывает за ней

Фото: Joe Gadd / Unsplash

Девушка с ником Seagullcloud поделилась историей о том, как благодаря установленной у ее дома камере сделала о соседе неприятное открытие и пожаловалась на мужчину местным властям. Пост об этом она разместила на портале Reddit в разделе AmItheAsshole («А не сволочь ли я»), попросив пользователей оценить ее поступок.

По словам рассказчицы, она недавно переехала в новый дом и узнала, что ее соседи — крайне религиозная семья. Пользовательница отметила, что недавно много времени проводила, отдыхая во дворе в летней одежде, в связи с чем у нее возник конфликт с соседкой. «Она попросила меня прикрываться, потому что у нее есть муж и растущие сыновья, и я не должна показывать свое тело», — поделилась Seagullcloud, добавив, что ответила женщине отказом.

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Спустя какое-то время девушка обнаружила, что, когда она находится в саду, кто-то наблюдает за ней из соседского дома. Затем рассказчица увидела, как муж соседки устанавливает у себя во дворе две камеры, направленные на ее двор и дом. После этого Seagullcloud установила у дома собственную камеру, так как ощущала беспокойство из-за поступков соседа. «Выяснилось, что это была хорошая идея, потому что мой сосед оказался большим любителем подглядывать. Оказывается, каждый раз, когда его жена уходила из дома поздно вечером, он выходил и пытался заглянуть в мои окна (в основном в окна моей ванной)», — рассказала она.

Автор публикации уточнила, что пожаловалась на установленные соседом камеры местной администрации, вследствие чего мужчине пришлось убрать их. Однако супруга соседа обратилась к девушке и раскритиковала ее, заявив, что камеры были установлены ради безопасности и Seagullcloud следовало поговорить с семьей об этом, прежде чем обращаться к властям. «Теперь я думаю над тем, чтобы сообщить [полиции] о том, что сосед подглядывал за мной», — отметила рассказчица.

В комментариях большинство пользователей встали на сторону Seagullcloud и выразили уверенность в том, что ей нужно дополнительно пожаловаться на действия соседа. «Если у тебя есть видеодоказательство того, как сосед подглядывает в твои окна, надо звонить в полицию!», «Тебе сразу же следовало сообщить о том, что сосед подглядывает за тобой», — написали они. Юзеры также подчеркнули, что человек не обязан беседовать с нарушителями закона, прежде чем сообщать об их проступках уполномоченным органам.

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Маргарита Щигарева
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