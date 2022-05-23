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В Крым запустят автобусные экспрессы

Советник главы Крыма заявил, что из Ставрополя и Минеральных Вод запустят автобусы в Крым

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Из аэропортов Юга и Северного Кавказа запустят специальные автобусные экспрессы в Крым. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, передает ТАСС.

«Будут специальные автобусные экспрессы сделаны из Ставрополя, Минеральных Вод, Сочи — из тех хабов, где работает авиасообщение», — заявил Крючков.

Также советник добавил, что на полуостров продолжают ходить поезда, а добраться от вокзала до любого города республики можно на автотранспорте. Еще одной удобной возможностью посетить Крым Крючков назвал путешествие на собственном автомобиле.

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«Может быть, даже хороший момент — сесть на машину и приехать в Крым на машине, потому что можно приехать на южный берег, проехать по всем нашим городам, переместиться в горный Крым и посмотреть Бахчисарайский дворец, посмотреть Судакскую крепость», — пояснил политик.

Ранее в мае в Ростуризме рассказали о доступных предложениях на отдых в летнем периоде. По данным ведомства, на конец июня двое туристов могут забронировать у турагентов семидневное размещение в трехзвездочной гостинице в Крыму или на Кубани с трехразовым питанием за 30-40 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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