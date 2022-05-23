В Японии спрогнозировали крупнейший экономический кризис в Германии

Yahoo News Japan: уход от энергетики РФ грозит крупнейшим экономическим кризисом в ФРГ

Уход от российской энергетики грозит крупнейшим экономическим кризисом в ФРГ, что повышает риск стагфляции. Такой прогноз публикует японский портал Yahoo News Japan.

«В Германии вырос риск стагфляции из-за снижения темпов роста в результате сокращения поставок энергоносителей. Правительство страны оказалось перед трудным выбором», — говорится в статье.

В материале отмечается, что наложение эмбарго на российские энергоресурсы приведет к падению ВВП страны на пять процентов сроком до двух лет.

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что конфликт на Украине грозит всему миру глобальным голодом. Среди последствий спецоперации и введенных в отношении России санкций генсек выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения.

