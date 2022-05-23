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Даня Милохин снялся с ярким макияжем и возмутил подписчиков

Российский блогер Даня Милохин снялся с макияжем в стиле smoky eyes и возмутил подписчиков

Фото: @danya_milokhin

Российский блогер Даня Милохин опубликовал снимки с ярким макияжем и возмутил поклонников. Соответствующими кадрами он поделился на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Популярный инфлюэнсер сфотографировался в зеркало без футболки, показав фанатам тело в татуировках и мейкап в стиле smoky eyes. На размещенных кадрах видно, что на лицо знаменитости нанесены черные фигурные стрелки и матовая помада того же цвета. Образ парня дополнил оранжевый маникюр и серебряная цепь.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Милохина, которая набрала 84 тысячи лайков, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Клоун», «Боже, не позорься», «Треш», «Потеряли пацана», «О господи, что это?», «Какой стыд», «Ужас», «Ты сделал мейк, чтобы сняться? Странный», — писали юзеры.

Однако нашлись и те пользователи сети, кто восхитился внешним видом Милохина. «Красавчик», «Тебе очень идет», «Отвал всего», «Отпад», «Самый красивый», «Хочу такого парня», «Даня, восхищаюсь твоей красотой и смелостью», «Лучший блогер», — отмечали они.

В феврале 2021 года Даня Милохин разместил фотографии в женском платье. Его запечатлели в коротком платье черного цвета, которое оформлено объемными плечами, а также кружевными белыми вставками. В руках он держал журнал, на обложке которого напечатано его изображение.

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Карина Черных
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