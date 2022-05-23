Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Дизайнер рассказал о превосходстве Москвы над Нью-Йорком и Парижем

Дизайнер Денис Симачев заявил, что в Москве все лучше, чем в Париже, Нью-Йорке и Берлине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский дизайнер Денис Симачев рассказал, что Москва во всех отношениях превосходит многие мировые столицы. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Симачева попросили назвать преимущество российской столицы перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем, Лондоном и другими городами.

«В Москве лучше все, и если бы вам довелось пожить в тех городах, о которых вы спрашиваете, то этот вопрос, я уверен, не поднимался бы», — заявил дизайнер.

Ранее российский сценарист и продюсер Александр Олейников назвал Москву городом с лучшим в мире такси. Он отметил, что по этому параметру Москва превзошла Нью-Йорк. «Сейчас у нас лучшее в мире такси, его организация. Люди просто это не совсем поняли», — объяснил Олейников.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО
Шестилетнему россиянину проломили голову бутылкой
Пьяный россиянин жестоко избил дочь с ДЦП из-за плача
Лолита рассказала об отъезде матери и дочери из России
В Pfizer предсказали создание лекарства от рака
184-килограммовый любитель фастфуда сбросил половину веса за год
Объявлены результаты первой недели работы российского магазина приложений
Страны Балтии отказались от электричества из России
Психолог назвал способ перестать заедать тревогу и стресс
В Совфеде назвали единственно возможную тему переговоров с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.