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В Уфе наградили победителей конкурса «Рыцарь леса»

Фонд защиты диких животных памяти Олега Зиганшина подвел итоги конкурса «Рыцарь леса»

Фото: Фонд защиты диких животных памяти Олега Зиганшина

В Уфе подвели итоги XIX межрегионального конкурса «Рыцарь леса». Мероприятие проводилось Фондом защиты диких животных памяти Олега Зиганшина совместно с башкирским отделением Русского географического общества, пишет «Башинформ».

В состязании приняли участие работники особо охраняемых природных территорий, лесники, рыбинспекторы, охотинспекторы и сотрудники учебных и научно-исследовательских заведений, занимающиеся сохранением и исследованием диких животных и среды их обитания, а также волонтеры и представители власти и бизнеса.

Гран-при и звание «Рыцарь леса» получил эколог-флорист Альберт Мулдашев. Отмечается, что ученый внес вклад в развитие российской ботаники, описав один род и два новых вида растений с разновидностями. Он также выявил более ста новых для Республики Башкортостан растений в ходе полевых работ. Мулдашев опубликовал более 150 работ, среди них 20 монографий.

Фонд защиты диких животных памяти Олега Зиганшина существует с 1993 года (до 2005-го он назывался Фондом поощрения граждан и организаций, занятых защитой диких животных). Его цель — поощрение деятельности экоактивистов и пропаганда ответственного отношения к природе. За время существования организации дипломы и знаки отличия «Рыцарь леса» получили более 540 активистов.

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Евгений Шульгин
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