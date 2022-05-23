Банк Хоум Кредит назван одним из лучших в зарплатных проектах

Банк Хоум Кредит получил премию Frank Payroll Awards 2022

Банк Хоум Кредит получил премию Frank Payroll Awards 2022 в номинации «Самая выгодная зарплатная карта для массовых клиентов». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

По мнению экспертов аналитического агентства Frank RG, условия Банка Хоум Кредит для массового сегмента являются самыми выгодными на рынке. В частности, это касается расчета выгоды от использования зарплатных карт, тарифов на разные виды операций. Также учитывались условия, которые банк предлагает индивидуальным зарплатным клиентам.

Исследование показало, что условия, предлагаемые банком, имеют ряд преимуществ, среди которых бесплатное обслуживание, кэшбэк до 30 процентов за покупки у партнеров, возможность выбора категорий с кэшбэком до 5 процентов каждый месяц, высокий лимит бесплатных переводов и снятий наличных в любых банкоматах.

Корпоративным партнерам Банк Хоум Кредит предоставляет сервис Masspayment, с помощью которого можно объединить в один реестр платежи в разные банки и выплачивать зарплату сотрудникам своевременно, без потери времени и лишних комиссий.

Премия Frank Award традиционно присуждается лучшим банкам и финансовым институтам в различных сегментах бизнеса. Payroll Award 2022 – первая премия от Frank RG, посвященная зарплатным проектам.