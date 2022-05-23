Блогерша показала правильный способ завязать купальник

Блогерша luau.ve показала правильный способ завязать бикини так, чтобы он не натирал шею

Блогерша с никнеймом luau.ve показала правильный способ завязать бикини таким образом, чтобы его лямки не натирали шею. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание в The Sun.

В видео девушка кладет развязанный лиф от купальника на ровную поверхность и формирует свободные узлы по центру обеих лямок. Затем автор лайфхака продевает каждую бретель в противоположный узел, после чего плотно затягивает лямки. Таким образом возможно регулировать положение изделия на теле с помощью концов бретель.

В подписи к посту героиня материала добавила, что такой способ крепления бюстгальтера не требует дополнительной шнуровки и поможет избежать дискомфорта в области шеи во время купания. Кроме того, по ее мнению, данный метод сделает образ более стильным.

Подписчики оценили совет юзерши и поблагодарили ее в комментариях под публикацией. «Вы только что спасли мое лето», «Если бы я только знал это 40 лет назад», «Вау, мне нравится эта идея», «Я думаю, что это действительно спасет мою шею от боли», — высказались они.

Ранее в апреле стилистка Клемми Филдсенд назвала фасоны купальников, которые удешевляют внешний вид женщины. Модный редактор посоветовала избегать актуальные текущим летом бикини с бюстгальтером-«шторкой», открывающим нижнюю часть груди. По словам эксперта, данная модель подходит только молодым девушкам с пышными формами.