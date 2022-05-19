Стилистка назвала удешевляющие внешний вид женщины купальники
Стилистка Клемми Филдсенд назвала фасоны купальников, которые удешевляют внешний вид женщины. Ее наблюдения опубликовал The Sun.
Модный редактор посоветовала избегать актуальные текущим летом бикини с бюстгальтером-«шторкой», открывающим нижнюю часть груди. По словам эксперта, данная модель подходит только молодым девушкам с пышными формами.
Вдобавок имиджмейкер не рекомендует носить бюстгальтеры с пуш-ап-эффектом. Утверждается, что «приподнятый до ключиц» бюст делает образ вульгарным. Кроме того, в купальнике с плотными поролоновыми вставками некомфортно в жаркую погоду, уточнила специалистка.
Филдсенд подчеркивает, что бикини, декорированные стразами, также являются антитрендом. Считается, что они были популярны в 2000-х годах, однако время их актуальности, по ее мнению, уже прошло.
Помимо этого, журналистка утверждает, что слитные купальники с цветочными узорами — издержки моды прошлых десятилетий. Кроме того, они визуально добавляют фигуре лишние сантиметры. Тем же эффектом обладают купальные костюмы из ткани с металлическим блеском.
Ранее в мае стилистка перечислила предметы гардероба, которые удешевляют внешний вид женщины. Популярная блогерша порекомендовала отказаться от вещей с обилием рисунков в виде монограмм брендов, а также леопардовых принтов. Осторожнее, по мнению эксперта, следует быть и с одеждой оверсайз, так как она может испортить образ.