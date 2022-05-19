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Стилистка назвала удешевляющие внешний вид женщины купальники

Стилистка Филдсенд назвала бикини с пуш-апом удешевляющим внешний вид купальником

Фото: @chloegshore1

Стилистка Клемми Филдсенд назвала фасоны купальников, которые удешевляют внешний вид женщины. Ее наблюдения опубликовал The Sun.

Модный редактор посоветовала избегать актуальные текущим летом бикини с бюстгальтером-«шторкой», открывающим нижнюю часть груди. По словам эксперта, данная модель подходит только молодым девушкам с пышными формами.

Вдобавок имиджмейкер не рекомендует носить бюстгальтеры с пуш-ап-эффектом. Утверждается, что «приподнятый до ключиц» бюст делает образ вульгарным. Кроме того, в купальнике с плотными поролоновыми вставками некомфортно в жаркую погоду, уточнила специалистка.

Филдсенд подчеркивает, что бикини, декорированные стразами, также являются антитрендом. Считается, что они были популярны в 2000-х годах, однако время их актуальности, по ее мнению, уже прошло.

Помимо этого, журналистка утверждает, что слитные купальники с цветочными узорами — издержки моды прошлых десятилетий. Кроме того, они визуально добавляют фигуре лишние сантиметры. Тем же эффектом обладают купальные костюмы из ткани с металлическим блеском.

Ранее в мае стилистка перечислила предметы гардероба, которые удешевляют внешний вид женщины. Популярная блогерша порекомендовала отказаться от вещей с обилием рисунков в виде монограмм брендов, а также леопардовых принтов. Осторожнее, по мнению эксперта, следует быть и с одеждой оверсайз, так как она может испортить образ.

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Полина Гераскина
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