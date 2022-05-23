В Иркутске на громко отдыхающих российских военных напали с ножом

В Иркутске задержали мужчин, убивших российского военного и ранивших еще троих

В Иркутске двое мужчин напали на четверых военнослужащих, которые шумной компанией отдыхали в гараже. Об этом сообщает «Baza» в своем Telegram-канале.

По данным издания, ЧП произошло вечером 22 мая. Служащие воинской части, расположенной в деревне Жердовка, отдыхали в гараже на улице Маршала Конева.

Двое мужчин из соседнего дома сделали им замечание из-за шума. Завязалась словесная перепалка, после которой недовольные соседи решили спуститься в гараж. Там в ходе конфликта они напали на военнослужащих. Один из пострадавших скончался, еще трое были ранены. Их госпитализировали с колото-резаными ранениями.

Нападавшие скрылись, но сотрудники правоохранительных органов в тот же вечер задержали подозреваемых и доставили к следователям. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Задержанным грозит срок за убийство и причинение вреда здоровью.