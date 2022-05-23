Центробанк прокомментировал информацию о лимитах на снятие наличных

Центробанк России опроверг информацию о введении лимитов на снятие наличных

Центробанк России прокомментировал информацию о введении лимитов на снятие наличных запрет на досрочное закрытие вкладов. Об этом представители регулятора написали в его официальном Telegram-канале.

Ведомство назвало данные о возможном введении ограничений на снятие наличных «фейком дня, а может быть, и месяца». В Центробанке отметили, что ложную информацию распространяли «анонимные Telegram-каналы».

«Если вы все-таки заволновались, несмотря на очевидные ляпы в поддельном письме, поясняем: проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты», — опроверг Центробанк ранее появившиеся данные.

Ранее в сети появились сведения, что Банк России якобы разослал письмо ряду кредитных организаций с просьбой ограничить выдачи срочных вкладов суммой до 1 миллиона рублей в месяц, утвердить лимит на снятие наличных в банкоматах не более 50 тысяч рублей и запретить досрочное прекращение вкладов.

