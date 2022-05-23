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Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков

The Sun: блогерша Эвелин удивила подписчиков естественным внешним видом без макияжа

Кадр: @evalynbarbii / TikTok

Блогерша Эвелин показала лицо до и после нанесения макияжа и привлекла внимание зрителей. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в The Sun.

В начале ролика пользовательница сети с никнеймом evalynbarbii продемонстрировала свою внешность с мейкапом. На кадрах видно, что девушка выровняла тон кожи с помощью тонального крема, нанесла на губы помаду коричневого цвета, оформила графичные стрелки черной подводкой и наклеила накладные ресницы. При этом она заплела одну прядь волос в косу, а все остальные волосы распустила. Затем юзерша смыла с лица косметику. «Это просто не я», — заявила Эвелин.

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Подписчики удивились внешнему виду блогерши и отметили, что естественный вид ей идет больше. «Ее нос чертовски изменился», «Хочу так же выглядеть без макияжа», «Девочка, ты красивая с макияжем и без него», «Мне очень нравится твой естественный вид», «Ты действительно очень привлекательна без макияжа», — высказывались зрители в многочисленных комментариях под публикацией.

В апреле блогерша с никнеймом twinprivy обрела внешность Бейонсе с помощью макияжа и взволновала пользователей сети. В начале ролика девушка показала себя без мейкапа: на кадрах видно, что у девушки темные пятна на коже, круги под глазами и растрепанные волосы. Затем юзерша показала себя после преображения: она выровняла тон кожи, покрасила брови, добавила контуринг, нарастила ресницы, нанесла тени на веки и блеск на губы. Помимо этого, автор видео собрала волосы в пучок, а также надела пиджак и серьги. Подписчики удивились внешнему виду блогерши и отметили, что с данным макияжем она стала другим человеком.

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Мария Винар
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