Блогерша обрела внешность Бейонсе с помощью макияжа и удивила подписчиков

Блогерша с темными пятнами на лице показала себя после нанесения макияжа

Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков результатом. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в The Sun.

В начале ролика пользовательница сети с никнеймом twinprivy продемонстрировала свою внешность без мейкапа: на кадрах видно, что у девушки грязные зубы, темные пятна на коже, круги под глазами и растрепанные волосы. Затем юзерша показала себя после преображения: она выровняла тон кожи, покрасила брови, добавила контуринг, нарастила ресницы, нанесла тени на веки и блеск на губы. Помимо этого, автор видео собрала волосы в пучок, а также надела пиджак и серьги.

Подписчиков удивились внешнему виду блогерши и сравнили ее с певицей Бейонсе. «Вы стали похожи на Бейонсе», «Мастер макияжа!», «Это она, но я сомневаюсь в этом», «Научи меня также!», «Как будто другой человек», — высказывались зрители в многочисленных комментариях под публикацией.

Раннее в апреле блогерша Джена Мактевиш добавила пищевой краситель в увлажняющий крем и осталась с «обожженным» лицом. Пользовательница сети использовала скраб, чтобы удалить пигмент с кожи, но естественный оттенок вернуть не удалось. Мактевиш уточнила, что розовый цвет на ее лице невозможно спрятать даже под плотным слоем макияжа.