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Блогерша хотела добиться сияющей кожи и осталась с «обожженным» лицом

The Sun: блогерша добавила краситель в крем ради сияющей кожи и осталась с розовым лицом

Кадр: TikTok

Блогерша добавила пищевой краситель в увлажняющий крем и осталась с «обожженным» лицом. На соответствующий TikTok-ролик обратили внимание в The Sun.

Юзерша Джена Мактевиш с никнеймом virtualnerd хотела добиться сияющей румяной кожи и добавила в свой крем гелевый пищевой краситель розового цвета. Получившийся результат, как отмечает автор видео, отличался от ожидаемого: ее лицо стало выглядеть так, будто она получила солнечный ожог.

Пользовательница сети использовала скраб, чтобы удалить пигмент с кожи, но естественный оттенок вернуть не удалось. Мактевиш уточнила, что розовый цвет на ее лице невозможно спрятать даже под плотным слоем макияжа. «Впрочем, именно так я выгляжу большую часть лета», — прокомментировала она свой внешний вид.

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Героиня материала запечатлела результат своего эксперимента на видео и вызвала удивление у подписчиков. «Я называю этот оттенок полуденным загаром», «Зачем было использовать краску? Это же бессмысленно», «Ты знаешь о существовании румян?», «Посмейтесь над собой. Оттенок уйдет через несколько дней, зато урок будет усвоен», — писали они в комментариях.

Ранее в апреле невеста обратилась к профессиональному визажисту за помощью в подборе образа для свадьбы, предварительно показав образец из интернета. За услугу юзерша заплатила 25 тысяч рублей, однако результат ее удивил. По словам девушки, мейкап был выполнен непрофессионально: цвет тонального средства не сочетался с ее кожей, лицо по тону сильно отличалась от шеи, а из-за переизбытка праймера около носа образовались складки.

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Полина Гераскина
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