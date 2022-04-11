Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Невеста заплатила 25 тысяч рублей за макияж и осталась с «уставшим» лицом

The Sun: невеста осталась с «уставшим» лицом после работы визажиста за 25 тысяч рублей

Кадр: @stellarb0mb

Девушка заплатила визажистке 230 фунтов стерлингов (приблизительно 25 тысяч рублей) за макияж и осталась с «уставшим» лицом. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалось издание The Sun.

Во время подготовки к свадьбе юзерша с никнеймом stellarb0mb обратилась к мейкап-мастеру за помощью в подборе образа. Клиентка подчеркнула, что показала специалисту фотографию-образец, на которой была запечатлена модель с нюдовым макияжем и волнистыми локонами.

Результат работы специалистки невеста запечатлела на видео. Мейкап, по ее словам, был выполнен непрофессионально. Визажистка подобрала неподходящий коже цвет тонального средства, из-за чего лицо обрело зеленовато-розовый оттенок, который сильно отличался от тона шеи. В то же время из-за переизбытка праймера около ее носа образовались складки.

Материалы по теме:
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа
«Бить за такое — уже не норма» Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
«Бить за такое — уже не норма»Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
26 декабря

Девушка отправила письмо с жалобой на электронную почту салона красоты и получила ответ с извинениями и обещанием исправить оплошность. «Владелец сделал мне макияж и укладку бесплатно, и на этот раз все было прекрасно», — рассказала невеста.

Ранее в апреле блогерши испытали на себе популярный TikTok-тренд на веснушки, созданные на лице с помощью краски для волос. После того как визажистка из Великобритании Мэгги Эй распылила средство на своей коже, она назвала лайфхак «худшим решением в жизни». В свою очередь, юзерша Хлое Диллон сперва нанесла краску на салфетку, затем отпечатала ее на коже и получила бесформенные пятна на лбу и щеках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
В ДНР рассказали о подготовке к штурму «Азовстали»
Российского депутата заподозрили в афере с жильем для детей-сирот
Рост продаж компьютеров остановился
Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Краснодарского края
Отток капитала из России поставил рекорд
Невеста заплатила 25 тысяч рублей за макияж и осталась с «уставшим» лицом
В ЛНР задержали сотрудника луганской команды ОБСЕ по подозрению в госизмене
На территории Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности
BadComedian пожаловался на блокировку его обзоров
Россиянам перечислили главные правила грамотной обрезки яблонь и груш весной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.