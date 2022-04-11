Невеста заплатила 25 тысяч рублей за макияж и осталась с «уставшим» лицом

The Sun: невеста осталась с «уставшим» лицом после работы визажиста за 25 тысяч рублей

Девушка заплатила визажистке 230 фунтов стерлингов (приблизительно 25 тысяч рублей) за макияж и осталась с «уставшим» лицом. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалось издание The Sun.

Во время подготовки к свадьбе юзерша с никнеймом stellarb0mb обратилась к мейкап-мастеру за помощью в подборе образа. Клиентка подчеркнула, что показала специалисту фотографию-образец, на которой была запечатлена модель с нюдовым макияжем и волнистыми локонами.

Результат работы специалистки невеста запечатлела на видео. Мейкап, по ее словам, был выполнен непрофессионально. Визажистка подобрала неподходящий коже цвет тонального средства, из-за чего лицо обрело зеленовато-розовый оттенок, который сильно отличался от тона шеи. В то же время из-за переизбытка праймера около ее носа образовались складки.

Девушка отправила письмо с жалобой на электронную почту салона красоты и получила ответ с извинениями и обещанием исправить оплошность. «Владелец сделал мне макияж и укладку бесплатно, и на этот раз все было прекрасно», — рассказала невеста.

Ранее в апреле блогерши испытали на себе популярный TikTok-тренд на веснушки, созданные на лице с помощью краски для волос. После того как визажистка из Великобритании Мэгги Эй распылила средство на своей коже, она назвала лайфхак «худшим решением в жизни». В свою очередь, юзерша Хлое Диллон сперва нанесла краску на салфетку, затем отпечатала ее на коже и получила бесформенные пятна на лбу и щеках.