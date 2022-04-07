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TikTok-тренд на веснушки из краски для волос оставил блогерш в пятнах

Daily Mail: в TikTok набрал популярность тренд на веснушки из краски для волос

Кадр: @meggiea22

В TikTok набирает популярность новый бьюти-тренд — блогерши рисуют на лице веснушки спреем для волос. Девушек, которые пользуются краской для волос не по назначению, но не всегда преуспевают, нашло издание Daily Mail.

Тиктокерша Хлое Диллон попробовала распылить спрей сперва на салфетку, чтобы отпечатать веснушки на лице. В итоге способ оставил ее с бесформенным пятном на щеках и лбу, а ролик с ее попыткой испытать на себе бьюти-лайфхак набрал 9,2 миллиона просмотров.

Визажистка из Великобритании Мэгги Эй, в свою очередь, попробовала распылить средство прямо на лицо, но пятна оказались слишком темными. «Это худшее решение в моей жизни, я похожа на далматинца», — расстраивается она.

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Мастер макияжа Моник Малек, в свою очередь, смогла добиться желаемого результата: для эксперимента она взяла самый светлый оттенок спрея.

Ранее редактор портала Stylist Наоми Мэй назвала шесть самых модных трендов в социальной сети TikTok. Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые чаще всего встречаются в роликах популярных блогеров и других пользователей платформы.

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Александра Лисица
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