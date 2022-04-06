Названы шесть самых популярных модных трендов в TikTok

Журналистка Наоми Мэй назвала оперные перчатки одним из самых популярных TikTok-трендов

Редактор портала Stylist Наоми Мэй назвала шесть самых модных трендов в социальной сети TikTok. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые чаще всего встречаются в роликах популярных блогеров и других пользователей платформы. В частности, в список попали «желейные» туфли — обувь из мягкой резины или пластика, представленная в линейках люксовых брендов Bottega Veneta, Melissa и Gucci. Кроме того, еще одной модной тенденцией стали сумки из бисера, а также аксессуары в форме сердца Kate Spade и Coach.

Помимо этого, по словам эксперта, широкую популярность в TikTok обрели галстуки и оперные перчатки. Отмечается, что такие знаменитости, как Адель, Лиззо, Бейонсе и Оливия Родриго появились в перчатках длиной до локтя на церемонии вручения «Грэмми». Согласно исследованиям платформы Lyst, спрос на упомянутые аксессуары увеличился на 60 процентов, а двое из пяти покупателей добавили их в свой список желаний.

Также среди новых трендов редактор выделила «превращение» нижнего белья в верхнее — бралетты носят поверх футболок, а трусы, в свою очередь, надевают на велосипедки и лосины.

Ранее в апреле редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года. В список, например, попали разноцветные пиджаки и платья с яркими цветочными принтами. Широкую популярность обретут сандалии и босоножки на шпильках с тонкими ремешками, шелковые юбки длины миди и плетеные объемные сумки.