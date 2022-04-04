Перечислены шесть модных трендов лета 2022 года

Редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года

Модные редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Журналисты составили подборку одежды и обуви, которые, по их мнению, станут актуальными в наступающем сезоне. В список, например, попали разноцветные пиджаки и платья с яркими цветочными принтами.

Помимо этого, широкую популярность обретут сандалии и босоножки на шпильках с тонкими ремешками. Также в моду войдут шелковые юбки длины миди и плетеные объемные сумки.

В заключение специалисты порекомендовали читателям издания обратить внимание на кроп-топы нейтральных оттенков. «Топы можно сочетать с шелковыми юбками, джинсами и блейзерами», — отметили эксперты.

Ранее в апреле редактор портала Who What Wear Гарриэт Дейви назвала «рыбацкие» сандалии трендовой обувью весны 2022 года. Также специалистка внесла в список модной в текущем сезоне обуви клоги — деревянные башмаки на плоской подошве или каблуках, представленные в коллекциях таких дизайнеров, как Rejina Pyo и Ganni.

