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Перечислены шесть модных трендов лета 2022 года

Редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года

Фото: Streetstyleshooters / Getty Images

Модные редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Журналисты составили подборку одежды и обуви, которые, по их мнению, станут актуальными в наступающем сезоне. В список, например, попали разноцветные пиджаки и платья с яркими цветочными принтами.

Помимо этого, широкую популярность обретут сандалии и босоножки на шпильках с тонкими ремешками. Также в моду войдут шелковые юбки длины миди и плетеные объемные сумки.

В заключение специалисты порекомендовали читателям издания обратить внимание на кроп-топы нейтральных оттенков. «Топы можно сочетать с шелковыми юбками, джинсами и блейзерами», — отметили эксперты.

Ранее в апреле редактор портала Who What Wear Гарриэт Дейви назвала «рыбацкие» сандалии трендовой обувью весны 2022 года. Также специалистка внесла в список модной в текущем сезоне обуви клоги — деревянные башмаки на плоской подошве или каблуках, представленные в коллекциях таких дизайнеров, как Rejina Pyo и Ganni.

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Таисия Косинцева
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