Названы трендовые модели обуви весны 2022 года

Редактор Who What Wear Дейви назвала «рыбацкие» сандалии трендовой обувью весны 2022 года

Редактор портала Who What Wear Гарриэт Дейви назвала «рыбацкие» сандалии трендовой обувью весны 2022 года. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

Также специалистка внесла в список модной в текущем сезоне обуви клоги — деревянные башмаки на плоской подошве или каблуках, представленные в коллекциях таких дизайнеров, как Rejina Pyo и Ganni. Кроме того, в перечень вошли туфли, босоножки и лоферы на массивной платформе, которые появились в линейках люксовых брендов Saint Laurent, Acne Studios и Versace.

В то же время Дейви назвала актуальными спортивные сандалии, которые, по ее словам, становятся фаворитами модельеров каждый год. Отмечается, что данные изделия можно встретить в ассортименте Prada и Chanel. Помимо этого, среди популярных видов обуви оказались туфли фасона «Мэри Джейн» — с низким вырезом и ремешками на подъеме, — продемонстрированные в весенне-летних коллекциях модных домов Chanel и Christian Dior.

Ранее в марте модный редактор Эллисон Пейер назвала сапоги до колена заменой ботильонам в 2022 году. По словам эксперта, ботильоны, которые в последние несколько лет считались основным предметом гардероба, уступят место сапогам до середины икры, а также изделиям, голенище которых доходит до колена. Подобная обувь неоднократно была замечена на представителях уличной моды, пояснила она.