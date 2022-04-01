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Названы трендовые модели обуви весны 2022 года

Редактор Who What Wear Дейви назвала «рыбацкие» сандалии трендовой обувью весны 2022 года

Фото: Jonas Gustavsson / Sipa USA / Legion-media.ru

Редактор портала Who What Wear Гарриэт Дейви назвала «рыбацкие» сандалии трендовой обувью весны 2022 года. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

Также специалистка внесла в список модной в текущем сезоне обуви клоги — деревянные башмаки на плоской подошве или каблуках, представленные в коллекциях таких дизайнеров, как Rejina Pyo и Ganni. Кроме того, в перечень вошли туфли, босоножки и лоферы на массивной платформе, которые появились в линейках люксовых брендов Saint Laurent, Acne Studios и Versace.

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В то же время Дейви назвала актуальными спортивные сандалии, которые, по ее словам, становятся фаворитами модельеров каждый год. Отмечается, что данные изделия можно встретить в ассортименте Prada и Chanel. Помимо этого, среди популярных видов обуви оказались туфли фасона «Мэри Джейн» — с низким вырезом и ремешками на подъеме, — продемонстрированные в весенне-летних коллекциях модных домов Chanel и Christian Dior.

Ранее в марте модный редактор Эллисон Пейер назвала сапоги до колена заменой ботильонам в 2022 году. По словам эксперта, ботильоны, которые в последние несколько лет считались основным предметом гардероба, уступят место сапогам до середины икры, а также изделиям, голенище которых доходит до колена. Подобная обувь неоднократно была замечена на представителях уличной моды, пояснила она.

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Алина Гостева
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