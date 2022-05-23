Курсантку МВД приговорили за убийство отказавшегося жениться на ней однокурсника

В Орле суд приговорил к семи годам курсантку МВД из Афганистана, убившую сокурсника

В Орле суд приговорил к семи годам колонии 25-летнюю уроженку Афганистана Зайнаб Садат, которая убила своего сокурсника, отказавшегося на ней жениться. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, девушка познакомилась с молодым человеком в 2019 году. Они оба приехали из Афганистана, чтобы поступить в орловский институт МВД. По словам Садат, в 2020 году юноша против ее воли совершил с ней половой акт. При этом по законам их страны вступление в половую связь до брака строго наказывается.

Молодой человек обещал девушке жениться, но свое слово он так и не сдержал. В ходе следствия Садат призналась, что думала о суициде, потому что юноша шантажировал ее, угрожая разослать интимных фото, которые сделал на телефон, требовал деньги и несколько раз бил ее.

В июне 2021 года молодой человек пришел в комнату Садат на пятом этаже общежития. Курсанты поссорились, после чего парень якобы ударил ее по лицу и в живот, а затем изнасиловал. Девушка взяла нож и три раза ударила в грудь, лежащего на кровати юношу.

Удалив компрометирующие фото с его телефона, она сбежала в Москву, где и была задержана. На первом же допросе Садат призналась в убийстве и рассказала о мотиве преступления.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила версию подозреваемой. На теле девушки были обнаружены ссадины и кровоподтеки не менее чем от пяти ударов.

Суд признал, что во время убийства уроженка Афганистана находилась в состоянии аффекта. Приняв во внимание противоправное и аморальное поведение ее земляка, суд назначил Садат семь лет колонии.

