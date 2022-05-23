Кремль отреагировал на разрыв Польшей соглашения по российскому газу

Пресс-секретарь Песков заявил о сложности предсказания развития ситуации с газом в Польшу

Предсказать развитие ситуации с газом сложно, так как польские власти сейчас заняли в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля, комментируя разрыв Польшей соглашения по российскому газу, подчеркнул, что необходимо тщательно проанализировать эту ситуацию. «Безусловно, что касается транзитной стороны этого дела (разрыв соглашения с РФ), я думаю, при необходимости более подробные разъяснения готовы дать в "Газпроме"», — добавил Песков.

Песков также считает, что сейчас Россия вряд ли может говорит о каких-то договорных отношениях с Польшей, так как Варшава отказалась платить за газ.

Ранее уполномоченный правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что власти Польши досрочно разрывают соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце 2022 год. Сейчас «Газпром» не экспортирует топливо в Польшу и Болгарию с 27 апреля: государства отказались перейти на новую схему расчетов, предполагающую открытие в том числе и рублевого счета в Газпромбанке.