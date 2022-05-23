Курские таможенники вскрыли махинацию на 62 миллиона долларов

Курские таможенники вскрыли вывод из России суммы в 62 миллиона долларов

Курские таможенники вскрыли вывод из России 62 миллионов долларов — на такую сумму должны были поставить в страну товаров из Китая. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.

По данным ведомства, фигурант махинации — столичная фирма, которая несколько лет перечисляла фирмам из Китая деньги в счет поставок детских игрушек, велосипедов, спортивных товаров, сувениров, товаров для праздников и развлечений. При подсчетах таможенники выявили, что часть товара была ввезена в Россию, а еще часть товара на сумму 61,8 миллиона долларов не была поставлена вообще.

При этом перечисленные за рубеж деньги фирма не вернула в уполномоченный банк, общая сумма невозвращенных в Россию средств в рублевом эквиваленте превысила 4,5 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере»).