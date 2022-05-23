Следователи завершили расследование дела о подготовке теракта в Крыму

В СКР завершили расследование дела о подготовке иностранцем теракта в Крыму

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца, обвиняемого в участии в террористической организации, вербовке в нее новых членов, приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывных устройств и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 1990 года фигурант был членом запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Приехав на полуостров, в период с апреля 2017-го по май 2021 года он вербовал россиян на территории Советского района республики и в Симферополе и склонял их к совершению терактов.

В мае 2021 года он планировал совершить террористический акт в месте массового скопления людей, для чего незаконно приобрел два самодельных взрывных устройства (СВУ) и огнестрельное оружие. Преступление выявили сотрудники ФСБ. Во время задержания обвиняемый оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

В ходе расследования были проведены многочисленные экспертизы, допрошено около 50 свидетелей и проведено множество осмотров, в том числе электронных носителей с запрещенной литературой. Дело направлено на рассмотрение в суд.