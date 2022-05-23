Экс-сотрудница полиции отдала 335 тысяч рублей представившейся ведьмой женщине

В Москве экс-сотрудница полиции отдала пожилой «ведьме» 335 тысяч рублей за снятие порчи

В Москве 45-летняя экс-сотрудница полиции отдала 335 тысяч рублей и украшения из золота пожилой мошеннице, которая представилась потомственной ведьмой. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает «КП».

По сведениям издания, рядом с одним из домов на улице Дмитрия Ульянова к потерпевшей подошла незнакомая пенсионерка, которая попросила проводить ее в поликлинику и сказала, что из-за плохого зрения она боится заблудиться. По пути в медучреждение новая знакомая призналась, что является потомственной колдуньей и видит, что на экс-полицейской сильная порча. После этого аферистка предложила испугавшейся женщине решить проблему за 335 тысяч рублей.

Потерпевшая согласилась, пошла в ближайший банкомат и сняла со счета все накопления в размере 100 тысяч рублей, однако «ведьма» сказала, что этого недостаточно и предложила экс-сотруднице МВД взять кредит, после чего женщина оформила в банке крупный займ и передала мошеннице всю требуемую сумму. Пенсионерка приняла деньги, а затем попросила потерпевшую снять с себя золотые украшения стоимостью 20 тысяч рублей, передать ей, закрыть глаза, отвернуться и ждать. Открыв глаза, женщина обнаружила, что «колдунья» скрылась в неизвестном направлении.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.