Володин предупредил страны о компенсации нанесенного российской экономике вреда
Недружественным странам придется компенсировать вред, который был нанесен российской экономике их санкциями. Об этом предупредил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram.
Председатель нижней палаты парламента добавил, что антироссийские санкции ударили по их инициаторам. Так, стоимость бензина в разных странах увеличилась: в Австралии — на 30,3 процента, в США — на 27,6 процента, в Канаде — на 22,2 процента, в Евросоюзе — на 19,3 процента.
Ответственность за рост цен прежде всего лежит на американском президенте Джо Байдене, а также на лидерах ряда европейских государств, резюмировал Володин.
Ранее спикер Госдумы поделился «топом недружественных стран» и назвал их виновниками грядущих мировых кризисов. Первое место занимают США — Вашингтон ввел 1983 ограничений. Второе место занимает Канада (1402 санкции), Швейцария (1361), Великобритания (1360), страны Евросоюза (1199), Австралия (1150) и Япония (902).