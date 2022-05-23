Володин предупредил страны о компенсации нанесенного российской экономике вреда

Володин заявил, что недружественные страны компенсируют нанесенный экономике РФ вред

Недружественным странам придется компенсировать вред, который был нанесен российской экономике их санкциями. Об этом предупредил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram.

Председатель нижней палаты парламента добавил, что антироссийские санкции ударили по их инициаторам. Так, стоимость бензина в разных странах увеличилась: в Австралии — на 30,3 процента, в США — на 27,6 процента, в Канаде — на 22,2 процента, в Евросоюзе — на 19,3 процента.

Ответственность за рост цен прежде всего лежит на американском президенте Джо Байдене, а также на лидерах ряда европейских государств, резюмировал Володин.

Ранее спикер Госдумы поделился «топом недружественных стран» и назвал их виновниками грядущих мировых кризисов. Первое место занимают США — Вашингтон ввел 1983 ограничений. Второе место занимает Канада (1402 санкции), Швейцария (1361), Великобритания (1360), страны Евросоюза (1199), Австралия (1150) и Япония (902).