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Мошенники вымогали у руководителей «Жилищника» деньги за отсутствие жалоб

Мошенники заставили руководителей «Жилищника» в Москве платить им за отсутствие жалоб

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мошенники вымогали у руководителей ГБУ «Жилищник» в Москве деньги за отсутствие жалоб — двое начальников районных структур учреждения платили за молчание. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, жертвами стали руководительница «Жилищника» столичного района Преображенское Марина Водопьян и заместитель начальника измайловского «Жилищника» Александр Федоров. Мошенники осуществили схему в 2020 году — они прошлись по районам с мобильными телефонами и сфотографировали все недочеты, на которые обязаны реагировать сотрудники «Жилищника».

После этого мошенники написали Водопьян и Федорову, что будут постоянно жаловаться на все недочеты, если они не будут платить 35 тысяч рублей в месяц. В итоге мошенники получили таким образом три перевода. Но потом о вымогательстве узнали сотрудники ФСБ и занялись расследованием этого дела. Возбуждены уголовные дела.

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Леонид Микуляк
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