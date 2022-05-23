Мошенники вымогали у руководителей «Жилищника» деньги за отсутствие жалоб

Мошенники заставили руководителей «Жилищника» в Москве платить им за отсутствие жалоб

Мошенники вымогали у руководителей ГБУ «Жилищник» в Москве деньги за отсутствие жалоб — двое начальников районных структур учреждения платили за молчание. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, жертвами стали руководительница «Жилищника» столичного района Преображенское Марина Водопьян и заместитель начальника измайловского «Жилищника» Александр Федоров. Мошенники осуществили схему в 2020 году — они прошлись по районам с мобильными телефонами и сфотографировали все недочеты, на которые обязаны реагировать сотрудники «Жилищника».

После этого мошенники написали Водопьян и Федорову, что будут постоянно жаловаться на все недочеты, если они не будут платить 35 тысяч рублей в месяц. В итоге мошенники получили таким образом три перевода. Но потом о вымогательстве узнали сотрудники ФСБ и занялись расследованием этого дела. Возбуждены уголовные дела.