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Обидевшийся россиянин сжег дом вместе с двумя односельчанами

В Башкирии 35-летний мужчина обиделся на двоих односельчан и сжег дом вместе с ними

Фото: СК РФ по Республике Башкортостан

В Белорецком районе Башкирии 35-летнего местного жителя обвинили в убийстве двоих односельчан путем поджога дома. Об этом в среду, 25 мая, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, в ночь на 21 мая в одном из домов на улице Пионерская в селе Тирлянский фигурант вместе с 50-летним и 72-летним знакомыми распивал спиртное. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, после которой россиянин, затаив обиду, вышел на веранду, поджег коробку с мусором и ушел.

Как рассказала «Ленте.ру» представитель отдела МВД России по Белорецкому району Гузель Дронова, затем злоумышленник ушел к соседу и из его дома наблюдал за тем, как разгорается чужое жилище. Когда из-за пожара к дому приехали сотрудники экстренных служб, обвиняемый вернулся, помог погрузить обгоревшего товарища в машину скорой помощи и вместе с ним поехал в больницу, однако знакомый скончался.

Во время тушения пожара было обнаружено тело второго потерпевшего, 72-летнего пенсионера. Позже злоумышленника задержали, в ходе допроса он признал вину. По решению суда на время следствия его отправили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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