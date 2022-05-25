Синоптик раскрыл дату наступления лета в Москве

Синоптик Тишковец заявил, что метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая

Метеорологическое лето придет в Москву 31 мая. Такую дату назвал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Май-2022 уже вписал себя в метеоисторию как один из самых холодных заключительных месяцев весны. Тем не менее после грядущей череды ненастья, финал сезона порадует москвичей комфортнейшим теплом», — написал он.

Синоптик объяснил, что 31 мая вся Центральная Россия попадет под влияние теплого сектора циклона, что приведет к повышению температуры до 20-25 градусов тепла днем и 7-12 градусов тепла ночью.

Как отметил Тишковец, среднесуточная температура воздуха впервые в этом году преодолеет планку в 15 градусов тепла, что будет означать наступление метеорологического лета. При этом, добавил специалист, по климату оно наступает обычно 28 мая.

«Ну, а само календарное лето возвестит о своем начале канонадой гроз!» — заключил он.

Ранее Тишковец предупредил москвичей об аномальных ливнях. По его словам, с вечера 26 мая до полудня 27-го в Москве выпадет до 15-20 миллиметров осадков, что составит более 30 процентов от месячной нормы.