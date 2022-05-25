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На Северной Кавказе захотели внедрить единые стандарты гостеприимства

В регионах СКФО этим летом внедрят единые стандарты кавказского гостеприимства

Фото: Наталья Кажан / Коммерсантъ

В регионах Северо-Кавказского федерального округа этим летом разработают и внедрят единые стандарты кавказского гостеприимства. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что это позволит сделать туристическую индустрию макрорегиона более конкурентоспособной.

По словам первого вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофора Константиниди, совместно с министрами туризма регионов было инициировано объединение усилий всех территорий Северного Кавказа для продвижения туристического потенциала и единого турпродукта всего СКФО.

«Регионами была уже принята дорожная карта по устойчивому развитию туризма на Кавказе. <>. Уже этим летом регионами будут утверждены и начнут внедряться единые стандарты кавказского гостеприимства — общие для всего Северного Кавказа стандарты качества услуг, которые позволят обеспечить конкурентоспособность туриндустрии региона», — сообщил он.

Константиниди также рассказал, что планируется создать институт амбассадоров кавказского гостеприимства.

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Варвара Кошечкина
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