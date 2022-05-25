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В Россию начали завозить «серую» электронику

Ретейлеры начали завозить в Россию электронику в рамках параллельного импорта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские ретейлеры начали завозить в страну «серую» электронику, используя схему параллельного импорта, пишут «Известия». При этом сети опасаются закупать продукцию Apple.

О начале тестовых закупок товаров в рамках параллельного импорта открыто заявила сеть «М.Видео». Параллельным импортом называется ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний.

Какую именно продукцию начала завозить компания, не уточняется. По словам ее представителей, первые партии завезенной таким образом электроники уже поступили в открытую продажу.

Однако «М.Видео» пока не завозит в Россию технику Apple, поскольку опасается, что та не будет работать на территории страны. Американская компания может заблокировать отдельные устройства, если выяснит, что они ввезены на определенную территорию неофициально. Ретейлеры в таких случаях не хотят нести ответственность перед покупателями.

О прекращении поставок в Россию и продаж на официальном сайте Apple сообщила в начале марта. С тех пор в стране распродаются запасы, оставшиеся на складах ретейлеров.

В начале мая Минпромторг разрешил параллельный импорт некоторых товаров в Россию. В их число вошли автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав — всего 50 групп товаров.

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Платон Щукин
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