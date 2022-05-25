Бывшего вице-губернатора Кубани осудили на условный срок за мошенничество

Суд приговорил к 4 годам условно экс-вице-губернатора Краснодарского края за мошенничество

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему вице-губернатору Краснодарского края Юрию Гриценко — он признан виновным в особо крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый получил четыре года условно и штраф в размере 700 тысяч рублей. Его пособниками в должностном преступлении признаны экс-помощник чиновника Роман Щедров и бывший директор «Краснодаркрайгосэкспертиза» Людмила Панкратова. Им также назначено условное наказание сроком на два года каждому.

По данным следствия, Гриценко обманом приобрел в собственность земельный участок в Краснодаре рыночной стоимостью более 40 миллионов рублей. Он выкупил его у администрации города за 374,4 тысячи рублей и оформил на жену. Должностное преступление выразилось в том, что вице-губернатор в 2017 году поручил перевести строительной компании 200 миллионов рублей из бюджета для завершения строительства перинатального центра в Сочи. Деньги прошли через банк, который лишился лицензии.

Гриценко виновным себя не признал.