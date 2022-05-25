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Следствие закрыло дело застрелившего россиянина полицейского

СКР прекратил дело новосибирского полицейского, случайно застрелившего 19-летнего мужчину

Кадр: страница «АСТ-54» во «ВКонтакте»

Следственный комитет России (СКР) прекратил производство по уголовному делу новосибирского полицейского Александра Гусева, случайно застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на ведомство.

Дело сотрудника ДПС по Мошковскому району Новосибирской области, который преследовал автомобиль, закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Его действия признаны законными, пояснили в СКР.

Вечером 28 мая 2021 года в поселке Мошково под Новосибирском инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний Векил Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Мужчина получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

Сообщалось, что в день происшествия полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им инспектора и спасти Абдуллаева. За отказ отдать Гусева они обещали расстрелять всю его семью. Позже появились данные о приезде в поселок отряда ОМОН.

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Любовь Ширижик
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