Гуру уборки поделилась способом как раз и навсегда избавиться от муравьев в доме

Блогер Софи Хинчлифф: смесь соды и сахарной пудры поможет избавиться от муравьев в доме

Блогер Софи Хинчлифф, известная в сети как гуру уборки миссис Хинч, поделилась простым и недорогим способом, который поможет избавиться от муравьев в доме раз и навсегда без использования химикатов. Ее советом заинтересовалось издание Express.

Эксперт по уборке рекомендовала использовать комбинацию пищевой соды и сахарной пудры, чтобы вывести насекомых из жилья. По ее словам, эта смесь доказала свою эффективность и безопасность, в отличие от специальных пестицидов. Использовать ее можно даже на кухне, которую муравьи традиционно любят сильнее других помещений в доме из-за крошек еды и остатков сладкой пищи.

Хинчлифф объяснила, что смешать соду и сахарную пудру нужно в равных пропорциях и рассыпать ее в зонах наиболее интенсивного движения насекомых, а затем регулярно повторять до их полного исчезновения. В идеале, нужно постараться найти щель, через которую муравьи проникают в дом, и засыпать ее большим количеством смеси. То же самое надо проделать с гнездом насекомых. А если муравьи облюбовали шкафы, блогер посоветовала расставить в каждый из них по одному неглубокому контейнеру (подойдут крышки от банок) с содой и пудрой. По словам миссис Хинч, смесь работает безотказно, так как муравьев привлекает вкус и запах сахара, и они поедают его вместе с частицами соды, которая иссушает их тела изнутри.

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