Сотрудники ФСБ и СКР изъяли 50 миллионов рублей из тайника на кладбище

Экс-замдиректора «Россети Кубань» осудили на восемь лет за взятки на 20 миллионов рублей

Бывшего первого заместителя генерального директора «Россети Кубань» Максима Щепакина осудили на восемь лет колонии и назначили штрафы в сумме в 125,7 миллиона рублей за посредничество во взяточничестве и получение особо крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Иветта Агаян.

По данным следствия, весной 2020 года Щепакин получил через посредников 10 миллионов рублей от представителей коммерческой организации, за эти деньги он обещал помочь в увеличении мощности потребления электроэнергии до 930 киловатт. Помимо этого, в сентябре 2020 года экс-замгендиректора узнал, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка, после чего предложил сотруднику за 10 миллионов рублей решить проблему и помочь ему избежать уголовной ответственности. Сначала мужчина согласился с предложением руководителя, но 7 октября передумал и сообщил обо всем следователям.

Во время обысков в его квартире и кабинетах правоохранители изъяли более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и 10 часов люксовых брендов. Также следователи и сотрудники ФСБ обнаружили в тайнике на Славянском кладбище еще 50 миллионов рублей. Позже судом на имущество фигуранта в сумме более 74 миллионов рублей и 141 тысячи долларов был наложен арест.