Пропавшую женщину нашли через неделю поющей на пеньке в двух километрах от дома

CBS News: в Вирджинии пропавшую 69-летнюю женщину нашли на пеньке в лесу возле дома

В Вирджинии, США, пропавшая на неделю женщина нашлась в лесу в двух километрах от дома. Как сообщает CBS News, она сидела на пеньке и пела песню.

Поиски 69-летней Алеты Ги Уолтон начались 17 мая, когда ее семья обнаружила пропажу и обратилась в полицию. После обращения началась поисково-спасательная операция, которая продлилась до понедельника, 25 мая.

Спустя восемь дней Уолтон нашли живой и невредимой: она сидела на пеньке в густом лесу недалеко от дома и пела песню «О, благодать» (всемирно известный под своим английским названием Amazing Grace, христианский гимн, изданный в 1779 году — прим. «Лента.ру»).

Родственники американки объяснили, что она страдает от деменции.

Ранее сообщалось, что в Таиланде французский пенсионер заблудился, провел ночь в джунглях и выжил. Поиски с использованием беспилотника продолжались всю ночь.