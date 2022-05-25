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Цены на газ в США побили многолетний рекорд

Цены на газ в США выросли до самого высокого уровня с августа 2008 года

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Цены на газ в США побили многолетний рекорд, поднявшись до самого высокого уровня с августа 2008 года. В среду биржевая цена на максимуме взлетела до 9,399 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU) — примерно 330 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

По оценкам специалиста аналитического агентства Argus Media Дэвида Гивенса, росту цен способствует три ключевых фактора: незначительные темпы роста добычи, высокие объемы экспорта сжиженного природного газа, а также невысокий уровень заполненности хранилищ — на 17 процентов ниже среднего за последние пять лет, пишет CNBC.

Рост биржевых цен способствует увеличению инфляционного давления: электроэнергия может подорожать. Ранее для генерации вместо газа мог использоваться более дешевый уголь, однако из-за экологических требований многие угольные электростанции закрываются. Проблемы есть и с выработкой энергии на гидроэлектростанциях — объемы падают из-за засухи на западе страны.

С начала года цены на газ в США выросли почти на 150 процентов, однако по-прежнему остаются гораздо ниже европейских. Стоимость фьючерсов на TTF составляет около тысячи долларов за тысячу кубометров.

Европейский союз при этом сталкивается с угрозой нехватки топлива на фоне возможного снижения или прекращения поставок из России, традиционного обеспечивавшей существенную часть спроса. Экспорт в несколько стран, отказавшихся от расчетов с использованием рублевых счетов, уже прекратился. Частично заменить российский газ должны поставки СПГ из США.

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Платон Щукин
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