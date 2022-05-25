Определены районы Москвы с подорожавшими квартирами

Realiste: за два года квадратный метр больше всего подорожал в Тверском районе

С 2020 года стоимость квадратного метра жилья в Москве больше всего подорожала в Тверском районе — за два года средняя динамика достигла 52,34 процента. Об этом говорится в исследовании инвестиционной компании Realiste, сообщают «Известия».

Аналитики также определили, что в Ярославском районе «квадрат» подорожал на 45,95 процента. Топ-3 списка замкнул Басманный район с динамикой в 45,66 процента. В списке районов с самым подорожавшим жильем расположились Якиманка и Замоскворечье — рост оценили в 43,96 процента и 43,24 процента соответственно.

В некоторых районах столицы динамика роста была меньше. За два года квартиры в Марьиной роще подорожали на 8,61 процента. В Даниловском динамикам достигла 9,24 процента. В списке также расположились Хорошево-Мневники и Нагорный район — стоимость квадратного метра увеличилась на 10,07 процента и 13,61 процента соответственно.

Ранее сервис ЦИАН выяснил, что к маю 2022 года больше всего вторичное жилье в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы подорожало в Хамовниках. За год динамика достигла 32 процентов. Вторую строчку рейтинга заняла Якиманка, где «вторичка» с мая 2021 года подорожала на 27 процентов.

