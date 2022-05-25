В Дагестане снимут фильм о герое Великой Отечественной войны

Фильм о герое Великой Отечественной войны Ханпаше Нурадилове снимут в Дагестане

В Дагестане снимут художественный фильм, посвященный герою Великой Отечественной войны, пулеметчику Ханпаше Нурадилову. Об этом в среду, 25 мая, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова.

«Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся довести до логического завершения этот проект», — заявил Баринов.

По его словам, создание ленты обсуждается с продюсером военной драмы «Аманат», премьера которой прошла в Москве 24 мая, Шамилем Джафаровым.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что в будущем в республике могут создать и собственную кинокомпанию. Он отметил, что в регионе есть много желающих снимать как художественные, так и документальные фильмы, поэтому местная кинокомпания оказалась бы востребованной. «Думать и планировать это, безусловно, нужно — для того, чтобы, когда будут созданы предпосылки, их реализовать», — заявил Меликов.

Ханпаша Нурадилов считается одним из самых молодых Героев Советского Союза и самым результативным советским пулеметчиком времен Великой Отечественной войны. В ходе боев Нурадилов уничтожил в общей сложности более 920 немецких солдат и семь пулеметных расчетов, а также взял в плен 12 солдат противника. Погиб в возрасте 18 лет в ходе одного из сражений Сталинградской битвы в сентябре 1942 года.

