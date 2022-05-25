Российские туристы раскрыли сумму трат на отпуск в 2022 году

ВЦИОМ: россияне в среднем планируют потратить на предстоящий отпуск 45,1 тысячи рублей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыл суммы предполагаемых трат россиян, собирающихся провести предстоящий летний отпуск в путешествиях. Результат опроса организация опубликовала в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Согласно полученным данным, соотечественники планируют потратить на летний отдых в среднем 45,1 тысячи рублей на одного человека. В прошлом году ожидаемая сумма была на 11 процентов меньше и составляла 40 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2022 году доля отечественных туристов, откладывающих деньги на отпуск, практически сравнялась с теми, кто оплачивает отдых из текущих доходов, — 37 и 36 процентов соответственно. При этом для 41 процента респондентов недостаточное количество средств является основной причиной тому, чтобы провести отпуск дома. Еще 15 процентов опрошенных признались, что также не поедут отдыхать из-за работы, восемь процентов останутся дома по состоянию здоровья.

Кроме того, исследование показало, что поехать на отдых с одним или двумя членами семьи хотят 19 и 21 процент россиян соответственно. В компании троих и четверых домочадцев собираются провести отпуск 15 процентов респондентов, а 11 процентов опрошенных отправятся в путешествие вчетвером или впятером.

Ранее стало известно, что в 2022 году в путешествие за рубеж собираются восемь процентов российских туристов. При этом наибольшее число соотечественников (27 процентов) будут отдыхать летом на российских курортах, еще 18 процентов не поедут на побережье, а планируют отправиться в поездку по стране.