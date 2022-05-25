Глава «Газпрома» стал почетным гражданином Петербурга

Глава «Газпрома» Миллер стал почетным гражданином Санкт-Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выбрали двух новых почетных граждан города, одним из них стал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом со ссылкой на председателя городского парламента Александра Бельского сообщает ТАСС.

Вторым почетным гражданином стал президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада», бывший председатель Ленгорисполкома (с 1983-го по 1990 год) Владимир Ходырев. Церемония награждения состоится в День города, 27 мая.

В качестве кандидатов также рассматривался секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, но в его представлении были найдены юридические ошибки. Кроме того, почетным гражданином мог стать автор и исполнитель песен Александр Розенбаум, однако он отозвал поданную заявку с своей кандидатурой.

Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» присваивается за вклад в развитие города, искусство, науку, духовное и нравственное развитие. Процедура происходит не реже, чем раз в пять лет.

До назначения в 2001 году на пост председателя правления «Газпрома» Миллер работал директором по развитию и инвестициям в «Морском порту Санкт-Петербург», в 1999-м возглавил компанию «Балтийская трубопроводная система», а в 2000-м был назначен замминистра энергетики России.