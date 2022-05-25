Россиянам напомнили основные симптомы болезней щитовидной железы

Эндокринолог Лазуренко: при снижении функции щитовидной железы растет вес и выпадают брови

Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко напомнила россиянам о самых распространенных болезнях щитовидной железы и основных симптомах этих недугов. Ее слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Специалист заявила, что щитовидная железа сама по себе не болит, но если в органах, которые непосредственно контролируют ее работу, начинаются проблемы, будет наблюдаться либо снижение ее функции, либо чрезмерное усиление.

При гипофункции щитовидной железы, по словам Лазуренко, у человека обычно беспричинно растет вес, выпадают волосы и, частично, брови, ломаются ногти, нарушается работа кишечника (возникают запоры), а также возникают общая слабость и быстрая утомляемость и снижается работоспособность.

При гиперфункции, как отметила эндокринолог, наоборот, вес снижается, нарушаются когнитивные способности, наблюдаются немотивированные скачки настроения, может начаться депрессия, в некоторых случаях врачи фиксируют тремор конечностей. «Когда щитовидная железа производит слишком много йодосодержащих гормонов, идет интоксикация организма и самой щитовидной железы этими гормонами», — объяснила Лазуренко появление подобной симптоматики.

При диагностированном гипертиреозе врач настоятельно рекомендовала исключить из рациона продукты с высоким содержанием йода (водоросли и морскую капусту, рыбу из холодных морей), так как они могут спровоцировать ухудшение состояния здоровья. При подтвержденном анализами дефиците йода, необходимого для корректной работы щитовидной железы эти продукты, наоборот, стоит включить в свое меню.

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